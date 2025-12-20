Video: चेन्नई के BSNL ऑफिस में भीषण आग, घंटों बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार सुबह चेन्नई के अन्ना सलाई स्थित BSNL भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि यह घटना छुट्टी वाले दिन हुई, जिसके कारण ऑफिस बंद था और कोई वहां नहीं था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अन्ना सलाई स्थित BSNL कार्यालय में आग लगने की सूचना सुबह करीब 9:30 बजे मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की अधिक समय तक आग बुझाने की कोशिश जारी रही।
आग को कंट्रोल में करने के लिए कम से कम 5 दमकल गाड़ियां और 10 मेट्रो वाटर टैंकर लगाए गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस के अनुसार, दूसरी मंजिल के एक कमरे में रखी बैटरी में विस्फोट होने का संदेह है, जिससे आग भड़की होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आग बिजली के तारों के जरिए फैल गई और इमारत की तीसरी, चौथी और छठी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि घटना की पूरी जांच के बाद ही आग लगने के सटीक कारणों का पता चल पाएगा।
सेवाएं बाधित
आग लगने से BSNL परिसर में चल रही सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। TANGEDCO ने बताया कि BSNL कार्यालय में रखे उसके सर्वर प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन भुगतान सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हुईं।
इसके अलावा, BSNL कार्यालय में स्थित 108 एम्बुलेंस सेवा के बैकअप सर्वर भी आग में क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, तेयनमपेट स्थित DMS कॉम्प्लेक्स में मुख्य 108 एम्बुलेंस नियंत्रण कक्ष सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: Fire breaks out in Anna Salai's BSNL office. Further details awaited. #Fire #TamilNadu #ChennaiNews— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/A3Pkx1imwG
