Video: चेन्नई के BSNL ऑफिस में भीषण आग, घंटों बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार सुबह चेन्नई के अन्ना सलाई स्थित BSNL भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि यह घटना छुट्टी वाले दिन हुई, जिसके कारण ऑफिस बंद था और कोई वहां नहीं था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अन्ना सलाई स्थित BSNL कार्यालय में आग लगने की सूचना सुबह करीब 9:30 बजे मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की अधिक समय तक आग बुझाने की कोशिश जारी रही।

आग को कंट्रोल में करने के लिए कम से कम 5 दमकल गाड़ियां और 10 मेट्रो वाटर टैंकर लगाए गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस के अनुसार, दूसरी मंजिल के एक कमरे में रखी बैटरी में विस्फोट होने का संदेह है, जिससे आग भड़की होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आग बिजली के तारों के जरिए फैल गई और इमारत की तीसरी, चौथी और छठी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि घटना की पूरी जांच के बाद ही आग लगने के सटीक कारणों का पता चल पाएगा।