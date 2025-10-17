Language
    Rajasthan: जोधपुर में एक पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुझाने में जुटी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:07 AM (IST)

     राजस्थान के जोधपुर के देवनगर थाने के सामने एक पेंट की दुकान में आग लग गई। वहीं आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। पेंट के डिब्बों में रुककर आग लगने से धमाके हुए जिसके कारण इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। अभी तक आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

    जोधपुर के देवनगर थाने के सामने एक पेंट की दुकान में आग लग गई (फोटो- एएनआई)

