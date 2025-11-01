Rajasthan: अलवर स्टेशन के पास गरीब रथ ट्रेन के कोच के नीचे लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप
राजस्थान के अलवर जिले में तिजारा फाटक के निकट दिल्ली से जयपुर जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के नीचे शनिवार को अचानक आग लग गई। ट्रेन झटके के साथ रुक गई, जिससे यात्री घबरा गए और नीचे उतर गए। सूचना मिलते ही रेलकर्मी और इलेक्ट्रिशियन मौके पर पहुंचे।
सूचना मिलते ही रेलकर्मी और इलेक्ट्रिशियन मौके पर पहुंचे। स्टेशन मास्टर राजेश मीणा ने कहा कि अलवर से पहले खैरथल रेलवे स्टेशन से चलने के बाद यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींच दी थी, जिससे पहिए के पास लगी रबड़ गर्म हो गई और कोच के ब्रेक चिपक गए।
इसी कारण आग लगी और धुआं उठा। उन्होंने बताया कि ट्रेन में लगे फायर सिस्टम से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। करीब 45 मिनट की मेहनत के बाद ब्रेक को सही किया गया। घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ।
