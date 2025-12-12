अहमदाबाद के होटल में लगी आग, 35 लोग बचाए गए; होटल का मैनेजर फरार

पीटीआई, अहमदाबाद। अहमदाबाद के एक होटल में शुक्रवार दोपहर को आग लग गई। इसमें फंसे 35 लोगों को बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्निशमन केंद्र के अधिकारी प्रवीणसिंह सोलंकी ने बताया कि सोला क्षेत्र में साइंस सिटी रोड के पास परिश्रम एलिगेंस व्यावसायिक परिसर की दूसरी मंजिल पर स्थित होटल सिटीजन इन में दोपहर करीब तीन बजे आग लगी। आग पर एक घंटे के भीतर काबू पा लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आठ से नौ दमकल गाडि़यां घटनास्थल पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर और सीढि़यों का इस्तेमाल करके इमारत से 35 लोगों को बचाया। सोलंकी ने बताया कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।