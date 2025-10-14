MP News: सिवनी जिले में हवाला के 2.96 करोड़ लूटने वाले 11 पुलिसकर्मियों पर FIR, पांच गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 2.96 करोड़ रुपये की हवाला लूट के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इनमें एसडीओपी पूजा पांडे और 10 आरक्षक शामिल हैं। मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई और पांच आरोपित पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हवाला के 2.96 करोड़ रुपये की लूट में लिप्त 11 पुलिस कर्मियों पर पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की है।
इनके खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही पांच आरोपित पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिन पुलिस कर्मियों पर एफआइआर की गई है, उनमें एसडीओपी पूजा पांडे और 10 आरक्षक सम्मिलित हैं।
क्या है मामला?
बता दें कि सिवनी में गत 8 और 9 अक्टूबर की रात एसडीओपी पूजा पांडेय और आरोपित पुलिस कर्मियों ने एनएच-44 पर चेकिंग के दौरान नागपुर से जबलपुर जा रही एक गाड़ी से हवाला के 2.96 करोड़ रुपये पकड़े और धनराशि कब्जे में लेकर बिना कार्रवाई के गाड़ी चालक को भगा दिया।
अगले दिन हवाला कारोबारी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की तो मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस कर्मियों का निलंबन किया गया था और अब उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
