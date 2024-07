'बजट में हर राज्य को दिया जाता है पैसा', दो राज्यों पर मेहरबानी करने के आरोप पर वित्त मंत्री की दो टूक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले के बजट में भी कई राज्यों का जिक्र नहीं किया गया था। 2009 के बजट में सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र किया गया था। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए काल के दौरान हर बजट में कुछ ही राज्यों का जिक्र किया गया था। उन्होंने कहा, 'मैं यूपीए सरकार से पूछना चाहती हूं जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया था क्या उन राज्यों को पैसा नहीं दिया गया।'

#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to budget discussion in Lok Sabha, she says "SBI research report which was released in July 2024 said India created 12.5 crore jobs between 2014 and 2023 compared to only 2.9 crore during the 10 years of the UPA… pic.twitter.com/DKZIy1P7Ib