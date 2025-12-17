फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भेजे गए जेल, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

जागरण संवाददाता, उदयपुर। फिल्म निर्माण के नाम पर 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के चर्चित मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 7 दिन की पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों को उदयपुर की एसीजेएम कोर्ट-4 में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।

पुलिस की ओर से कोर्ट में जांच पूरी होने का हवाला देते हुए दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई। वहीं, विक्रम भट्ट के वकील ने भट्ट दंपती के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की।

कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। मालूम हो कि उदयपुर एसीजेएम कोर्ट-4 ने नौ दिसंबर को विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जिसकी अवधि 16 दिसंबर को समाप्त हो गई।

हाई कोर्ट में आइजी-एसपी की पेशीमामले में राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट के आदेश पर एक दिन पहले उदयपुर आइजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल वर्चुअली कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और जांच को लेकर आइजी से कई अहम सवाल किए थे।

क्या है पूरा मामला राजस्थान के इंदिरा ग्रुप आफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय ने विक्रम भट्ट से फिल्म निर्माण के लिए करीब 42 करोड़ रुपये का कान्ट्रैक्ट किया था। बाद में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 17 नवंबर को उदयपुर में विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई।

जेल में तीन कंबल व एक दरी, कोई वीआइपी सुविधा नहीं फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी को उदयपुर के केंद्रीय जेल में आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सर्दी से बचाव के लिए तीन कंबल और एक दरी मिलेगी, लेकिन जमीन पर ही सोना होगा।