जयपुर में थार सवार महिला क्रिकेटर ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर में एक तेज रफ्तार थार ने मंगलवार देर रात एक के बाद एक दो बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी सवार 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई और पीछे बैठीं उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गई। थार को महिला क्रिकेटर भव्या चौधरी चला रही थी। टक्कर मारने के बाद वह थार को छोड़कर मौके से फरार हो गई। थार भव्या की मां प्रिया चौधरी के नाम पर पंजीकृत है। प्रिया चौधरी शहर में एक क्रिकेट अकादमी चलाती है। पुलिस ने बुधवार को भव्या को गिरफ्तार किया है।

आइआइटी जोधपुर के प्रोफेसर को दुष्कर्म से जुड़े मामले में नोएडा कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा आइआइटी जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डा. विवेक विजयवर्गीय को करीब 6 वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में नोएडा की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रिया सिंह की अदालत ने सुनाई।

मामला वर्ष 2019 का है, जहां पीडि़ता ने नोएडा के सेक्टर-19 ए में फिल्मसिटी स्थित एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए घटना को महिलाओं के प्रति गंभीर और योजनाबद्ध अपराध माना है।