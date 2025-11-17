Thar में बार-बार आ रही दिक्कतों से आ गया था तंग, गधों से गाड़ी खिंचवाकर शोरूम ले गया युवक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति अपनी महिंद्रा थार को गधों से खींचवा रहा है। उसने ऐसा डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो गधे थार गाड़ी को खींच रहे हैं और दो लोग ड्रम बजा रहे हैं।

दरअसल पुणे के जुन्नार निवासी गणेश सांगड़े ने कुछ महीने पहले थार खरीदी थी। लेकिन तभी से उनकी गाड़ी में पानी का रिसाव और इंजन की तेज आवाज जैसी दिक्कतें सामने आ रही थीं। सांगड़े ने डीलर से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इससे नाराज होकर उन्होंने अनोखे विरोध प्रदर्शन को चुना। उन्होंने अपनी थार को मराठी पोस्टरों से ढक किया और गधों से वाकड स्थित सह्याद्री मोटर्स शोरूम तक अपनी गाड़ी खिंचवाई। वीडियो को देखकर लोग सांगड़े की क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं।

