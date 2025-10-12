'सुरक्षा को लेकर चिंतित, नहीं चाहते कि वह बंगाल में रहे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता का फूटा गुस्सा
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई ओडिशा की एमबीबीएस छात्रा के पिता ने बेटी की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वे उसे वापस ओडिशा ले जाएंगे और बंगाल में नहीं रहने देंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की है और मदद का आश्वासन दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई ओडिशा की एमबीबीएस छात्रा के पिता ने कहा है कि वह अपनी बेटी को वापस ओडिशा ले जाएंगे और बंगाल में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
पीड़िता के पिता ने कहा, "मेरी बेटी दर्द में है। वह अभी चल भी नहीं सकती। वह बिस्तर पर है। मैं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। वे उसे वहां कभी भी मार सकते हैं। इसलिए हम उसे वापस ओडिशा लाना चाहते हैं। विश्वास उठ गया है। हम नहीं चाहते कि वह बंगाल में रहे। वह अपनी पढ़ाई ओडिशा में भी जारी रख सकती है।"
'ओडिशा प्रशासन कर रहा हमारी मदद'
महिला के पिता ने बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा, "ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुझसे बात की है। प्रशासन हमारी मदद कर रहा है।" उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को ओडिशा के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का अनुरोध किया है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने इस घटना को "बेहद निंदनीय और दर्दनाक" बताया। उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। ओडिशा सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।"
क्या है मामला?
ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली 23 वर्षीय युवती दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा है। शुक्रवार की रात, वह अपने एक मित्र के साथ बाहर गई थी, तभी कुछ लोग उनके पास आए। वे उसे जबरन एक सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया।
इस अपराध के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की पहचान अपू बाउरी (21), फिरदौस सेख (23) और सेख रियाजुद्दीन (31) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता के साथ मौजूद उसके पुरुष मित्र की भी जांच की जा रही है।
