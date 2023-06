Murder In Kerala: केरल में शादी की पूर्वसंध्या पर घर में पसरा मातम, पड़ोसी ने की दुल्हन के पिता की हत्या

केरल के तिरुवनंतपुरम में एक परिवार में शादी की खुशी से पहले मातम पसर गया। तिरुवनंतपुरम के कल्लमबलम में एक युवती की शादी होने वाली थी लेकिन शादी से एक दिन पहले उसके पड़ोसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि पहले युवक ने लड़की के पिता के साथ झगड़ा किया और फिर हत्या कर दी।

केरल में शादी की पूर्वसंध्या पर घर में पसरा मातम।

तिरुवनंतपुरम, पीटीआई। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक परिवार में शादी की खुशी से पहले मातम पसर गया। तिरुवनंतपुरम के कल्लमबलम में एक युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसके पड़ोसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। पड़ोसी ने की दुल्हन की पिता की हत्या पुलिस ने बताया कि कल्लमबलम में एक दुल्हन के पिता की उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर शादी की पूर्वसंध्या पर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम राजू था और उसकी उम्र 61 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम को एक पड़ोसी युवक जिष्णु ने व्यक्ति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक मृतक की बेटी का दोस्त भी था। पुलिस ने कहा कि पहले युवक ने लड़की के पिता के साथ झगड़ा किया और फिर हत्या कर दी। चार लोगों ने मिलकर हत्या को दिया अंजाम पुलिस ने कहा कि घटना के समय जिष्णु के साथ उसका भाई जिजिन और उनके दो दोस्त श्याम और मनु भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल सभी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित के सिर पर फावड़े से वार किया गया, जिसके बाद वह घटनास्थल पर ही गिर गया। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि झगड़े का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है और कार्रवाई जारी है। जांच में जुटी पुलिस पुलिस ने कहा कि सभी चार हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद अधिक जानकारी मिल सकेगी।

