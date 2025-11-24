मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा हादसा, कार बाइक की जोरदार टक्कर में एक की मौत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रायसेन के सागर रोड स्थित अमरावत के पास रविवार रात 8 बजे एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो लोग सड़क पर गिर गए। वहीं एक व्यक्ति उछलकर कार के आगे के शीशे में फंस गया। इसके बावजूद, कार चालक करीब 200 मीटर तक वाहन चलाता रहा। हालांकि, कुछ दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को जब्त कर लिया।

गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने अमरावत में चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक बाइक चालक अमित अहिरवार के परिजनों को आर्थिक सहायता और आरोपी कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

पुलिस ने चक्का जाम कराया समाप्त सूचना मिलने पर एसडीएम मनीष शर्मा, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा और थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल मौके पर पहुंचे। एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया।