मध्य प्रदेश: शाजापुर में गुस्साए किसानों ने सड़क पर फेंके टमाटर, विरोध प्रदर्शन की क्या है वजह?

मध्य प्रदेश के शाजापुर में सब्जी उत्पादक किसानों ने नगरपालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने टमाटर सड़कों पर फेंक कर रास्ता ब्लॉक कर दिया क्योंकि नगरपालिका ने हाट मैदान में सब्जी की दुकानें हटवा दी थीं। दुकानदारों का कहना है कि मंडी उजड़ने के बाद उनके पास कच्चा माल रखने की जगह नहीं है इसलिए वे किसानों से सब्जियां नहीं खरीद सकते।

डिजिटल डेस्क, शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सब्जी उत्पादक किसानों ने अचानक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने भारी मात्रा में टमाटर सड़कों पर फेंक दिए और पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन नगर पालिका के खिलाफ था। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका ने हाट मैदान में सब्जी की दुकानें हटवा दी थीं। ऐसे में दुकानदारों ने किसानों से सब्जी नहीं खरीदी, जिसके विरोध में किसानों ने सारे टमाटर सड़कों पर फेंक दिए।

क्या है माजरा? यह मामला मध्य प्रदेश के टंकी चौराहे का है। कलेक्टर बंगले के पास आज सुबह किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। मंडी उजड़ने के बाद दुकानदारों का कहना है कि उनके पास कच्चा माल रखने की जगह नहीं बची है। ऐसे में वो किसानों से और सब्जियां नहीं खरीद सकते हैं।