बंगाल में SIR की वजह से परिवार से मिला बिछड़ा बेटा, 37 साल बाद लौटा घर

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चलते पुरुलिया जिले में लगभग चार दशक से बिछड़े एक परिवार को फिर से मिला दिया। चक्रवर्ती परिवार ने 1988 में अपने बड़े बेटे विवेक चक्रवर्ती को खो दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कभी फिर मिलन होगा लेकिन एसआइआर ने ऐसा किया कि वर्षों से लापता बेटे का पता चल गया।विवेक के छोटे भाई का नाम प्रदीप चक्रवर्ती है। वह उसी इलाके के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) हैं।

एसआईआर के दौरान हर फार्म पर उनका नाम और मोबाइल नंबर छपा था। विवेक का बेटा कोलकाता में रहता है जो अपने चाचा के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने दस्तावेजों के लिए मदद मांगने की खातिर प्रदीप को फोन किया। पहले कागजात को लेकर बातें हुईं, लेकिन धीरे-धीरे परिवार की कडि़यां जुड़ने लगीं।

आखिरी बार 1988 में घर आया था प्रदीप ने बताया कि मेरा बड़ा भाई आखिरी बार 1988 में घर आया था। उसके बाद से गायब है। जब इस लड़के के जवाब हमारे परिवार की उन बातों से मिलने लगे जो सिर्फ हम ही जानते हैं, तब मुझे पता चला कि मैं अपने भतीजे से बात कर रहा हूं। इस तरह 37 साल से लापता चक्रवर्ती परिवार का बड़ा बेटा मिल गया। दोनों तरफ खुशी है।