ठाणे में फर्जी डकैती, 2.23 लाख गबन कर पुलिस को बनाया बेवकूफ; गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे में एक निर्माण पर्यवेक्षक ने अपने नियोक्ता की कंपनी से 2.23 लाख रुपये गबन किए और इसे पुलिस में डकैती दिखाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस जांच में पूरा खुलासा हुआ है। साथ ही शिकायतकर्ता को अपनी कंपनी के 2.23 लाख रुपये के गबन के लिए अपराध को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, निर्माण पर्यवेक्षक सुशांत दशरथ मोहिते ने दावा किया था कि खाकी वर्दी पहने दो लोगों ने उन्हें रोका और उनके वाहन के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान जबरन 2.23 लाख रुपये ले लिए। सुशांत दशरथ मोहिते ने 8 दिसंबर को काशीगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि खाकी वर्दी पहने दो लोगों ने चेनागांव सिग्नल के पास उन्हें रोका, उनके वाहन के दस्तावेजों की जांच की और चुनाव जांच के बहाने उनके स्कूटर के ट्रंक से जबरन 2.23 लाख रुपये ले लिए।

इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 319 (पहचान बदलकर धोखाधड़ी करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की अपराध जांच इकाई ने मामले की गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान दशरथ मोहिते के आरोपों पर संदेह हुआ।