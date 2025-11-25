राजस्थान: शादी में रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए बने नकली अधिकारी, फिर ऐसे खुला राज; तीन गिरफ्तार
राजस्थान के झालवाड़ में, तीन लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर शादी में रिश्तेदारों को प्रभावित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें नीली और लाल बत्ती वाली कार में पकड़ा। आरोपियों ने खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का यातायात प्रभारी बताया, लेकिन पहचान पत्र दिखाने में विफल रहे। पूछताछ में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने रिश्तेदारों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के झालवाड़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक शादी में परिवार वालों को इम्प्रेस करने के लिए पुलिस वाला बनकर घूम रहे थे।
पुलिस ने उन्हें लाल और नीली बत्ती वाली एक प्राइवेट कार में घूमते हुए पकड़ा। आरोपी दावा कर रहे थे कि वह भवानीमंडी पुलिस स्टेशन एरिया में मध्य प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज और स्टाफ हैं।
इस मामले में एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस की एक टीम जयपुरिया मिल पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्होंने एक सफेद कार को रोका, जिस पर पुलिस की बत्ती लगी हुई थी।
वाहन चालक ने खुद को बताया ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज
कार चालक रवि ने खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का ट्रैफिक इंचार्ज बताया और कहा कि उसके साथी अभिषेक और सुनील पुलिस स्टाफ हैं।
जैसे पुलिस को शक हुआ, अधिकारियों ने उनसे अपने डिपार्टमेंट के ID कार्ड और पुलिस की बत्ती का परमिट दिखाने को कहा। SP ने आगे कहा कि जब वे नहीं दिखा सके, तो पुलिस ने उन पर जवाब मांगने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे वे घबरा गए।
पुलिस की पूछताछ के दौरान रवि ने कथित तौर पर कहा कि उसने एक शादी में रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए कार पर पुलिस की बत्ती लगाई थी और खुद को पुलिस ऑफिसर बताया था।
पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने रवि बैरवा (37), अभिषेक बैरवा (22) और सुनील तोमर (36) को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने उनके पास से वह कार भी जब्त कर ली जिसका वे इस्तेमाल कर रहे थे।
