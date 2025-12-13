Language
    पैन बदलकर बनवाए थे सैकड़ों फर्जी पासपोर्ट,आरोपियों के खिलाफ ED की चार्जशीट दाखिल; अब तक कितने गिरफ्तार?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    कोलकाता में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी पासपोर्ट मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि आरोपियों ने पैन बदलकर सैकड़ों फर्जी पासपोर्ट बनवाए। ...और पढ़ें

    ईडी ने छह आरोपितों के खिलाफ दाखिल की पूरक चार्जशीट।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। फर्जी पासपोर्ट रैकेट मामले में ईडी ने कोलकाता स्थित विशेष अदालत में छह आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी का कहना है कि आरोपितों ने आयकर रिटर्न के दस्तावेजों में नाम और पैन बदलकर नए सिरे से पासपोर्ट के लिए आवेदन सैकड़ों लोगों के पासपोर्ट बनवाए थे।

    ईडी ने इस मामले में पहले आजाद मल्लिक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तान का नागरिक है। जांच के दौरान पता चला कि वह बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था।

    300 फर्जी पासपोर्ट हुए थे तैयार

    आजाद की गिरफ्तारी के बाद उसके संपर्कों की कड़ी से अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की गई। इस गिरोह ने लगभग 300 फर्जी पासपोर्ट तैयार किए थे। मुख्य आरोपितों में एक तथा आजाद मल्लिक का सहयोगी इंदुभूषण हालदार को 14 अक्तूबर को नदिया से गिरफ्तार किया गया था। उस पर 2016 से पासपोर्ट रैकेट से जुड़े होने का आरोप है।

    10 लोगों की हो चुकी थी गिरफ्तारी

    वह आजाद मल्लिक के लिए फर्जी पासपोर्ट तैयार करने में भी शामिल था। यह रैकेट पिछले वर्ष के अंत में उजागर हुआ, जब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने संदिग्ध दस्तावेजों की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने प्रारंभिक जांच में रैकेट का भंडाफोड़ किया और लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भी जांच की जा रही है।

