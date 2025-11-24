Language
    बंगाल पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र रैकेट का किया राजफाश, दंपती को किया गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने धोखे से दुकान पर कब्जा करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था। जांच में पता चला कि गोसाबा के गौतम सरदार ने हजारों नकली प्रमाण पत्र बनाए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बंगाल पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र रैकेट का किया राजफाश (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा से संचालित हो रहे एक बड़े रैकेट का राजफाश किया है, जो हजारों फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करता था। शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद कोलकाता के एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि गोसाबा इलाके के पठानखाली से फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाए गए थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दंपती की पहचान जार्ज क्लिंटन डिक्सन और उनकी पत्नी कैरल एरिक्सन डिक्सन के रुप में हुई है।

    क्या है आरोप?

    दंपती ने कथित तौर पर शेक्सपियर सरणी इलाके में एक किराए की दुकान पर धोखे से कब्जा करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल किया था। पुलिस के मुताबिक, सरल राय और नित्यरंजन घोष ने कोलकाता में एजेसी बोस रोड पर एक दुकान किराए पर ली थी। बाद में दंपती ने उस जगह को सबलीज पर ले लिया।

    हालांकि, आरोप है कि दंपती ने संपत्ति पर पूरा कब्जा करने के लिए नित्यरंजन घोष का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नित्यरंजन घोष की मौत 2014 में हो गई थी। परिवार वालों को उनका मृत्यु प्रमाणपत्र मिल गया था। लेकिन, अपने फायदे के लिए पिछले साल अगस्त में एक एजेंट के जरिए नित्यरंजन घोष का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया गया।

    कोर्ट में पेश करने के बाद उसे नकली बताया गया। इसके आधार पर शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि एजेंट ने गोसाबा इलाके के पठानखाली के गौतम सरदार के जरिए फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया और कथित तौर पर दंपती को दे दिया।

    पुलिस के मुताबिक, गौतम सरदार के जरिए तीन हजार फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और 510 फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाए गए। वह फिलहाल जेल में है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कोलकाता और आस-पास के जिलों में नकली पासपोर्ट की पहले की जांच में भी पठानखाली के पास फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का पता चला था।