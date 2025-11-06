MP News: मौलाना बाजार में खपा चुका है 20 लाख के नकली नोट, ATS ने शुरू की जांच

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:29 AM (IST)

    मौलाना बाजार में खपा चुका है 20 लाख के नकली नोट, पुलिस कर रही जांच (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, इंदौर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम पेठिया में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट मिलने के मामले में पुलिस को नई जानकारियां मिली हैं। आरोपित मौलाना जुबैर अंसारी ने 20 लाख के नकली नोट पहले ही खपा दिए हैं।

    बुधवार को बुरहानपुर में खंडवा एसआइटी और मालेगांव पुलिस ने मामले के तीन आरोपितों जुबैर अंसारी, नाजिर अकरम और डा. प्रतीक नवलखे के घरों की तलाशी ली।

    10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए दो व्यक्ति

    उल्लेखनीय है कि जुबैर अंसारी और नाजिर को मालेगांव पुलिस ने शनिवार को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि डॉ. प्रतीक नवलखे फरार है। पुलिस को डॉ. प्रतीक के घर से कुछ कागजात मिले हैं।

    जुबैर ने मालेगांव पुलिस को बताया था कि बुरहानपुर में डा. प्रतीक की एक प्रिंटिंग प्रेस है, जहां नकली नोट छापे जाने की आशंका है। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि जुबैर को मालेगांव से खंडवा लाने के लिए पुलिस गुरुवार को न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन करेगी।

    मध्य प्रदेश एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है

    राज्य ब्यूरो के अनुसार, मध्य प्रदेश एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम मालेगांव जाकर जुबैर से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने देश विरोधी ताकतों से संबंध होने से इनकार किया है।

    एटीएस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है

    खंडवा में प्रतिबंधित संगठन सिमी का गढ़ होने के कारण एटीएस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच में यह पता चला है कि डॉ. प्रतीक नवलखे आनलाइन गेम और सट्टे की लत के कारण अपराध की दुनिया में शामिल हुआ। मौलाना का मालेगांव में मजबूत नेटवर्क है, जिससे नकली नोट पूरे महाराष्ट्र में खपाए जाते थे।