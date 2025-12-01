पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, बंगाल में बांटे फर्जी प्रश्नपत्र; 10 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। बंगाल के ब‌र्द्धमान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से ठीक पहले पुलिस ने 10 मुन्ना भाइयों को दबोचा है। फर्जी प्रश्नपत्र के साथ पकड़ाए 10 आरोपितों को पुलिस ने रविवार को अदालत में पेश किया। यहां से दो आरोपित को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

ये दोनों मयूराक्षी एक्सप्रेस से फर्जी प्रश्नपत्र लेकर ब‌र्द्धमान पहुंचे थे, यहां से देवशाला जाने की फिराक में थे। अन्य आठ आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ठगों के इस रैकेट ने कलमडांगा गांव के खेत में पंडाल लगाया था, जहां प्रश्नपत्र वितरण की तैयारी थी।