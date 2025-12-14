आरएसएस संस्थापक हेडगेवार के स्मारक पहुंचे फडणवीस और शिंदे, अजीत ने बनाई दूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ ¨शदे और भाजपा, शिवसेना के विधायक रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक केबी. हेडगेवार के नागपुर स्थित स्मारक पर पहुंचे। हालांकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राकांपा के नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस समय नागपुर में चल रहा है। भाजपा के मंत्री और विधायक हर साल शीतकालीन सत्र के दौरान हेडगेवार और आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस. गोलवलकर के स्मारक पर जाते हैं। हेडगेवार स्मारक पहुंचे शिवसेना प्रमुख शिंदे ने आरएसएस को इसके गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।