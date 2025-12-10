'PM मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2029 का चुनाव', मराठी PM वाले दावे पर फडणवीस का पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि NDA 2029 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगा। उन्होंने कहा, 'किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।'
फडणवीस ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी शारीरिक रूप से बहुत फिट हैं, वह 40 साल के आदमी से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। वह दिन में 17 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और मीटिंग के दौरान कभी जम्हाई भी नहीं लेते।'
फडणवीस का कांग्रेस नेता पर पलटवार
फडणवीस की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान के बाद आया है। चव्हाण ने कहा था कि अगर एपस्टीन फाइलों की पूरी डिटेल्स सामने आ गईं, तो उनका असर इंडियन पॉलिटिक्स तक भी फैल सकता है और यहां तक कि एक मराठी व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना भी बन सकती है।
चव्हाण की बात ने खास तौर पर इसलिए जोर पकड़ा क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में देवेंद्र फडणवीस का जिक्र अक्सर प्राइम मिनिस्टर मोदी के संभावित वारिसों में से एक के तौर पर होता है।
CM फडणवीस का जवाब
फडणवीस ने कहा, 'जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे, उनसे आगे देखने का कोई सवाल ही नहीं है। वह 2029 में भी हमारे नेता होंगे।' उन्होंने कहा, 'पिछले एक साल में, हमने महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर मजबूती से लाने के लिए काम किया है।'
