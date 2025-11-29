छत्तीसगढ़ में एआइ फ्रॉड पर फेसबुक मेटा को भेजा नोटिस, फर्जी विज्ञापनों से सुरक्षा उपायों को लेकर मांगा जवाब

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:00 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और एआइ आधारित साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सूरजपुर पुलिस ने पहली बार फेसबुक मेटा को नोटिस जारी किया है। पुलिस के अनुसार, हाल ही में फेसबुक पर कई संदिग्ध विज्ञापन सामने आए हैं, जिनमें राजनीतिक हस्तियों और सेलिब्रिटीज के एआइजनरेटेडवीडियो का उपयोग कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है।  

    छत्तीसगढ़ में एआइ फ्रॉड पर फेसबुक मेटा को भेजा नोटिस (फोटो- एक्स)

    जेएनएन, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और एआइ आधारित साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सूरजपुर पुलिस ने पहली बार फेसबुक मेटा को नोटिस जारी किया है।

    पुलिस के अनुसार, हाल ही में फेसबुक पर कई संदिग्ध विज्ञापन सामने आए हैं, जिनमें राजनीतिक हस्तियों और सेलिब्रिटीज के एआइ जनरेटेड वीडियो का उपयोग कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

    इन वीडियो का उपयोग निवेश और आकर्षक ऑफर के नाम पर लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा है। नोटिस में मेटा से स्पष्ट जवाब मांगा गया है कि उसने ऐसे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए हैं और इस अपराध में उसकी क्या जिम्मेदारी है।

    एडिशनल एसपी संतोष कुमार महतो ने कहा कि यदि मेटा का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो फेसबुक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी और भारत में फेसबुक के शीर्ष अधिकारियों को भी मामले में शामिल किया जा सकता है।