फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पत्नी बोली- ड्रामा कर रहा है
कर्नाटक में सलमान पाशा नामक एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर फेसबुक लाइव पर आत्महत्या करने की कोशिश की। सलमान ने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न और पैसे के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी का एआईएमआईएम नेता के साथ अवैध संबंध है। वहीं पत्नी ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक से पारिवारिक विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी पत्नी से परेशान होकर फेसबुक लाइव पर खुदकुशी की कोशिश की है। जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की कोशिश की उसका नाम सलमान पाशा और उसकी पत्नी का नाम सैयद निकहत फिरदौस है। जो पेशे से हाइड्रोलिक मैकेनिक है और वह कुछ समय पहले ही कुवैत से भारत लौटा था।
दरअसल, कर्नाटक के जयनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवक ने आरोप लगया है कि शादी के दो साल तक सबकुछ ठीक था। वह जैसे ही विदेश गया और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। वैसे ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। सलमान नामक युवक ने आरोप लगया है कि उसकी पत्नी का एआईएमआईएम नेता के साथ अवैध संबंध है और उसने उसे अपने दो बच्चों से मिलने से मना कर दिया है। इसके बाद युवक ने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या का प्रयास किया।
पैसे के दबाव का आरोप
सलमान ने अपनी पत्नी, उसके फैमिली, और रिश्तेदार एआईएमआईएम के तुमकुरु जिला अध्यक्ष सैयद बुरहान उद्दीन पर मानसिक उत्पीड़न और पैसे के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। सलमान ने फेसबुक पर लाइव लाइव आकर महिला पुलिस थाने पर अपनी पत्नी के परिवार का पक्ष लेने का आरोप लगाया। सलमान ने कहा कि उन्हें पहले भी उनके खिलाफ दर्ज एक झूठे मामले में जेल भेजा जा चुका है।
सलमान के परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, सलमान को तुमकुरु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पत्नी ने बताया नाटक
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर सलमान की पत्नी सैयद निकहत फिरदौस ने पति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उसे झूठा और मनगढ़ंत बताया। पत्नी ने कहा कि इससे पहले भी साबुन का पानी पीने का नाटक करके नाटक किया था, उसने मेरे ऊपर मुझ पर तेजाब डालने की धमकी दी थी। वह सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब नाटक कर रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।