    मेडिकल-इंजीनियरिंग की बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में लागू होगा फेस रिकग्निशन सिस्टम, NTA जल्द लेगी फैसला

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सत्यापन के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। 2026 से शु ...और पढ़ें

    एनटीए प्रवेश परीक्षाओं में चेहरे की पहचान प्रणाली लागू करेगी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा नीट समेत प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में सत्यापन के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली को लागू करने की योजना बना रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगले साल यानी 2026 से इसकी शुरुआत हो सकती है। परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को लाइव फोटोग्राफी का विकल्प भी दिए जाने की तैयारी है ताकि धोखाधड़ी और नकल को रोका जा सके। इससे परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

    NTA प्रवेश परीक्षाओं में फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू करेगी

    सूत्र ने कहा, 2025 में नीट के दौरान आधार-आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण की व्यवहार्यता जांचने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने प्रूफ आफ कान्सेप्ट (पीओसी) किया था।

    पीओसी के दौरान आधार से चेहरे की प्रमाणीकरण तकनीक को दिल्ली के चयनित नीट केंद्रों पर क्रियान्वित किया गया। सूत्र ने बताया कि इसे अगले वर्ष से प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में लागू किया जाएगा।

    धोखाधड़ी रोकने के लिए लाइव फोटोग्राफी का विकल्प मिलेगा

    आवेदन प्रणाली में लाइव फोटोग्राफी कैप्चर करने का विकल्प भी पेश किया गया है। चेहरे की बायोमीट्रिक सत्यापन में आंखों के बीच की दूरी या नाक के आकार जैसे अद्वितीय चेहरे के लक्षणों का विश्लेषण कर पहचान सत्यापित की जाती है।

    इस बीच, आनलाइन आवेदन या परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के लिए वेबकैम या फोन के माध्यम से रियल टाइम फोटो खींचने की व्यवस् शुरू की जा सकती है। ये सिफारिशें राधाकृष्णन समिति द्वारा की गई थीं। इस समिति का गठन केंद्र सरकार ने कथित पेपर लीक की घटनाओं के बाद किया था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)