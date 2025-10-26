Language
    पूर्व तृणमूल विधायक ने सुवेंदु के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सुवेंदु अधिकारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम के संभावित परिणामों का आकलन कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है।

    Hero Image

    सुवेंदु अधिकारी। (फाइल)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर 24 परगना जिले के नोआपाड़ा से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच गुरुवार रात अचानक मुलाकात के बाद सिंह के दल बदलने को लेकर अटकलें तेज हो गई है।

    उत्तर 24 परगना के गारुलिया स्थित आजाद हिंद मैदान के पास हुई इस मुलाकात के दौरान सुनील सिंह ने सुवेंदु को पैर छूकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। हड़बड़ी में पैर छूने में सिंह गिर भी गए। सुवेंदु ने इस दौरान सिंह को कमल का फूल भेंट किया। सुनील सिंह 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। चुनाव के बाद फरवरी 2022 में वे तृणमूल में वापस लौट गए थे।

    इस मुलाकात के बाद दल बदल की अटकलों के बारे पूछे जाने पर सुनील सिंह ने साफ कहा कि भाजपा में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। सिंह ने कहा कि उनका सुवेंदु अधिकारी से पूर्व परिचय है और शिष्टाचार के तहत उन्होंने सुवेंदु के पैर छुए।