पूर्व तृणमूल विधायक ने सुवेंदु के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर 24 परगना जिले के नोआपाड़ा से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच गुरुवार रात अचानक मुलाकात के बाद सिंह के दल बदलने को लेकर अटकलें तेज हो गई है।

उत्तर 24 परगना के गारुलिया स्थित आजाद हिंद मैदान के पास हुई इस मुलाकात के दौरान सुनील सिंह ने सुवेंदु को पैर छूकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। हड़बड़ी में पैर छूने में सिंह गिर भी गए। सुवेंदु ने इस दौरान सिंह को कमल का फूल भेंट किया। सुनील सिंह 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। चुनाव के बाद फरवरी 2022 में वे तृणमूल में वापस लौट गए थे।