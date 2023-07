NIT Delhi: 'जवानी सबको अच्छी लगती है', विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों ली छात्रों की चुटकी?

नई दिल्ली, पीटीआई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एनआईटी दिल्ली के छात्रों से बातचीत की। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी देश प्रौद्योगिकी और अनुसंधान व विकास को अपनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने छात्रों को स्थानीय और वैश्विक विकास को समझने की भी सलाह दी।

बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर विदेश मंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक छात्र ने उनसे सवाल किया कि उन्हें कौन सा जीवन अच्छा लगता है। इस पर विदेश मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि सबको जवानी अच्छी लगती है।

