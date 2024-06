Exit Poll 2024: आखिर क्यों नहीं मिल रहा इंडी गठबंधन को बहुमत? पूर्व कांग्रेस नेता ने बताया- मोदी तीसरी बार जीतेंगे लेकिन...

एएनआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी और आगामी चुनावी नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "4 जून को जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी को देश के पीएम पद पर आसीन करेगी...4 जून के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिये परिवारवादी पार्टियों के शहजादे हैं ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे...।"

#WATCH | Former Congress leader Acharya Pramod Krishnam says, " The results on 4th June will be quite shocking. More seats will come than exit polls, people will make PM Modi, Prime Minister for the 3rd time...on one side there is that leader who is dedicated to the welfare of… pic.twitter.com/7T6YudoRm3