पड़ोसी की बिल्ली से परेशान पूर्व आइपीएस की पत्नी, थाने में दर्ज कराई शिकायत

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पड़ोसी की बिल्ली से तंग आकर एक पूर्व आइपीएस की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना कोलकाता से सटे बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के लेकटाउन थाने इलाके की है।

पूर्व आइपीएस अधिकारी पंकज दत्ता की पत्नी इंद्राणी दत्ता का आरोप है कि पड़ोसी की बिल्ली उनके घर में बार बार घुस आती है, जिससे वह परेशान हो गई हैं। पड़ोसी से शिकायत करने पर वह बिल्ली को भगाने की बजाय उनसे अभद्र भाषा में बात करता है।