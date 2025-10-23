Language
    पड़ोसी की बिल्ली से परेशान पूर्व आइपीएस की पत्नी, थाने में दर्ज कराई शिकायत

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने पड़ोसी की बिल्ली के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि बिल्ली उनके घर में घुसकर गंदगी फैलाती है और सामान को नुकसान पहुंचाती है। पड़ोसी से कई बार कहने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद महिला ने पुलिस से मदद मांगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बिल्ली। (प्रतीकात्मक)

    जागरण संवाददाता, कोलकाता : पड़ोसी की बिल्ली से तंग आकर एक पूर्व आइपीएस की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना कोलकाता से सटे बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के लेकटाउन थाने इलाके की है।

    पूर्व आइपीएस अधिकारी पंकज दत्ता की पत्नी इंद्राणी दत्ता का आरोप है कि पड़ोसी की बिल्ली उनके घर में बार बार घुस आती है, जिससे वह परेशान हो गई हैं। पड़ोसी से शिकायत करने पर वह बिल्ली को भगाने की बजाय उनसे अभद्र भाषा में बात करता है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि लेकटाउन थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। पड़ोसी नबारुन साहा का दावा है कि अगर उनकी बिल्ली किसी के घर में घुस जाती है तो इसमें वह क्या कर सकते हैं।

    इंद्राणी दत्ता का कहना है कि पति की मौत के बाद पड़ोसी उन्हें फ्लैट में नहीं रहने देना चाहते हैं, वे हमेशा असहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

