'मैं हिंदू हूं...' बाबरी वाले हुमायूं कबीर की पार्टी में बवाल, टिकट कटने पर निशा चटर्जी ने कह दी बड़ी बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने पर अड़े TMC के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी में अभी से विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) बनाई है। उनकी पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार भी घोषित किया था। क्यों कटा चटर्जी का टिकट? बॉलीगंज से निशा की उम्मीदवारी घोषित होने के महज 24 घंटे के बाद ही मंगलवार को उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए वापस ले ली गई कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं हैं। इस मामले में निशा ने आरोप लगाया कि हिंदू होने के चलते उनका टिकट काटा गया है।

निशा चटर्जी का आरोप निशा ने कहा, 'मुझे पार्टी से निकाल दिया और कहा गया कि वो हिंदू हैं। उनकी पार्टी सेकुलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता। मैंने तो बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन किया था।' निशा चटर्जी ने कहा कि इससे उनकी बदनामी हुई है और वो विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोंक सकती हैं।

हुमायूं कबीर का बयान निशा का टिकट काटने पर कबीर ने कहा था, 'मैंने सोशल मीडिया पर निशा की कुछ तस्वीरें और वीडियो देखे हैं। उन्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। इससे जनता को गलत संदेश जाएगा। मुझे यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।'

सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं निशा सोशल मीडिया पर पॉपुलर संजना चटर्जी उर्फ निशा चटर्जी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 72 हजार के करीब फॉलोअर्स हैं। टिकट मिलने के ऐलान के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हुए।