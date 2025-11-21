Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबरीमाला सोना चोरी मामले में पूर्व मंदिर बोर्ड अध्यक्ष गिरफ्तार, रिकॉर्ड में फेरबदल करने का आरोप

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    सबरीमाला मंदिर से चोरी हुए सोने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने रिकॉर्ड में सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटों की जगह तांबे की प्लेटें लगा दीं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सबरीमाला सोना चोरी मामले में पूर्व मंदिर बोर्ड अध्यक्ष गिरफ्तार (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर से चोरी हुए सोने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने रिकॉर्ड में सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटों की जगह तांबे की प्लेटें लगा दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह बात कोल्लम विजिलेंस कोर्ट में दायर रिमांड रिपोर्ट में कही गई है, जहां गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद पद्मकुमार को पेश किया गया था।

    रिपोर्ट के अनुसार, पद्मकुमार ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर देवस्वोम के मानदंडों का उल्लंघन किया, जो सबरीमाला मंदिर से कीमती सामान बाहर ले जाने पर रोक लगाता है।

    रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पद्मकुमार ने श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजे के चौखटों को हटाने में मदद की, जो सोने से मढ़े हुए थे और 19 मार्च, 2019 को उनकी अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक के बाद उन्हें सोने की परत चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया।

    पूर्व माकपा विधायक पद्मकुमार को गुरुवार को एसआइटी ने गिरफ्तार किया था। वह 2019 में टीडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। श्रीकोविल चौखट से सोना गायब होने से संबंधित दूसरे मामले में वह आठवें आरोपित हैं।