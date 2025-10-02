Language
    'पाकिस्तान-अमेरिका की दोस्ती...भारत के खिलाफ दिख रहा डीप स्टेट', पूर्व रॉ प्रमुख ने दिया चौंकाने वाला बयान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:16 PM (IST)

    पूर्व रा प्रमुख विक्रम सूद ने कहा कि अमेरिका भारत की आर्थिक प्रगति से डरता है क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। उन्होंने अमेरिका-पाकिस्तान के संबंध मजबूत होने का भी जिक्र किया। सूद ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिहादी जनरल बताया। उन्होंने मुनीर की टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिन्दू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते।

    पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद ने दिया चौंकाने वाला बयान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व रा प्रमुख विक्रम सूद ने अमेरिका की एक डीप स्टेट भूमिका का उल्लेख किया, जो भारत की आर्थिक प्रगति में बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की आर्थिक प्रगति से डरता है, क्योंकि भारत और चीन अब दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं।

    उन्होंने कहा, ''डर यह है कि चीन और भारत दोनों ही बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं. उन्होंने चीन से सबक लिया है।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप डीप स्टेट का हिस्सा नहीं हैं।

    अमेरिका-पाकिस्तान संबंध का भी किया जिक्र

    उन्होंने हाल ही में अमेरिका-पाकिस्तान के संबंध मजबूत होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्योंकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे का खंडन किया जिसमें उन्होंने आपरेशन ¨सदूर के दौरान युद्धविराम में अपनी भूमिका की बात कही थी। ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी इसलिए है, क्योंकि हमने उन्हें तथाकथित युद्धविराम का श्रेय देने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तानी घुटनों पर आ गए और कहा, 'थैंक्स, माइ लार्ड। आप नोबेल पुरस्कार के योग्य हैं।'

    पाक सेना प्रमुख को बताया 'जिहादी जनरल'

    सूद ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु बम वाला 'बनाना स्टेट' करार दिया। उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिहादी जनरल बताया। उन्होंने मुनीर की उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ¨हिन्दू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। सूद ने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भारतीय जनरल ऐसा बयान देगा। विक्रम सूद की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब ट्रंप ने आपरेशन ¨सदूर के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया था। मंगलवार को ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी नेतृत्व की प्रशंसा की और मुनीर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया।