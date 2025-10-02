'आरएसएस एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है', केरल के पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस संघ में हुए शामिल

केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख जैकब थॉमस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में शामिल हो गए हैं। महानवमी के अवसर पर थॉमस ने आरएसएस गणवेश पहनकर एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से सशक्त व्यक्तियों का निर्माण करना है। थॉमस ने पहले भाजपा का दामन थामा था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख जैकब थॉमस स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में शामिल हो गए हैं। महानवमी के अवसर पर, 1 अक्टूबर को थॉमस ने पल्लिक्करा में संगठन के एक कार्यक्रम में पारंपरिक आरएसएस गणवेश पहनकर भाग लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए, पूर्व डीजीपी ने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से सशक्त व्यक्तियों का निर्माण करना है।

