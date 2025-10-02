'आरएसएस एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है', केरल के पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस संघ में हुए शामिल
केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख जैकब थॉमस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में शामिल हो गए हैं। महानवमी के अवसर पर थॉमस ने आरएसएस गणवेश पहनकर एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से सशक्त व्यक्तियों का निर्माण करना है। थॉमस ने पहले भाजपा का दामन थामा था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख जैकब थॉमस स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में शामिल हो गए हैं।
महानवमी के अवसर पर, 1 अक्टूबर को थॉमस ने पल्लिक्करा में संगठन के एक कार्यक्रम में पारंपरिक आरएसएस गणवेश पहनकर भाग लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए, पूर्व डीजीपी ने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य सांस्कृतिक रूप से सशक्त व्यक्तियों का निर्माण करना है।
जैकब थॉमस ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, "हमारे बीच ऐसे और अधिक व्यक्तियों के आने से समाज मजबूत होगा और इससे राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। इसलिए, आरएसएस व्यक्तियों के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है।"
2021 में थामा था बीजेपी का दामन
उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस में कोई जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय गुटबाजी नहीं है। थॉमस, केरल में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे और रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में उन्होंने संगठन में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की थी।
पिछले साल केरल कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा भाजपा में शामिल हुई थीं। इनके अलावा पूर्व डीजीपी टी पी सेनकुमार भी संघ परिवार से जुड़ गए हैं।
