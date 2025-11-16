प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ BJP में आने वाले पूर्व IPS ने कांग्रेस के गढ़ में लगाई सेंध, बक्सर में बजाया जीत का डंका
EX IPS Anand Mishra: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने प्रचंड जीत हासिल की, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा ने बीजेपी के टिकट पर बक्सर से चुनाव जीतकर कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी है। 2011 बैच के IPS रहे आनंद मिश्रा RSS से भी जुड़े हैं। उन्होंने 28,000 वोटों से जीत दर्ज की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने राज्य में प्रचंड जीत हासिल की, तो नीतीश की पार्टी को बहुमत न मिलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। इसी बीच बिहार के बक्सर में पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा (EX IPS Anand Mishra) ने भी जीत का परचम लहराया है।
आनंद मिश्रा पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। बीजेपी के ही टिकट पर वो बक्सर से चुनाव लड़े और शानदार मतों से जीत हासिल की है।
कांग्रेस का किला भेदा
पूर्व IPS आनंद मिश्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी अनोखी स्टाइल के लोग दीवाने हो गए हैं। फायरब्रांड ऑपरेशन से लेकर लॉन्ग बाइक राइड करके आनंद मिश्रा बेहद कम समय में सभी के चहेते बन गए हैं।
वहीं, बक्सर को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1951 के बाद हुए 17 विधानसभा चुनाव में से 10 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। मगर, इस बार आनंद मिश्रा ने कांग्रेस के किले को भेदकर 28,000 वोटों से जीत दर्ज की है।
अनुग्रह, अभिनन्दन व आभार!— Anand Mishra (@anandmishraips) November 14, 2025
यह स्नेह, समर्थन और स्वीकार्यता मेरे जीवन की सर्वोच्च संपत्ती है।@BJP4Bihar @BJP4India pic.twitter.com/Wuks65ov3l
2011 बैच के IPS अधिकारी
आनंद मिश्रा 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो असम और मेघालय में उग्रवादियों को धूल चटा चुके हैं। असम के अलग-अलग जिलों में एसपी रहते हुए उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए। हालांकि, 2024 में IPS की नौकरी छोड़कर वो अपने गृह जिले बिहार वापस लौट आए।
RSS से करीबी
आनंद मिश्रा ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से राजनीति में कदम रखा और अगस्त में बीजेपी का हाथ थाम लिया। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) से भी उनके गहरे संबंध बताए जाते हैं। असम में पोस्टिंग के दौरान उन्हें कई बार RSS नेताओं के साथ देखा गया था। यही वजह है कि बीजेपी में उनकी एंट्री ज्यादा मुश्किल नहीं थी। आनंद मिश्रा ने मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट हासिल की है।
