प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ BJP में आने वाले पूर्व IPS ने कांग्रेस के गढ़ में लगाई सेंध, बक्सर में बजाया जीत का डंका

2011 बैच के IPS अधिकारी

आनंद मिश्रा 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो असम और मेघालय में उग्रवादियों को धूल चटा चुके हैं। असम के अलग-अलग जिलों में एसपी रहते हुए उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए। हालांकि, 2024 में IPS की नौकरी छोड़कर वो अपने गृह जिले बिहार वापस लौट आए।

RSS से करीबी

आनंद मिश्रा ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से राजनीति में कदम रखा और अगस्त में बीजेपी का हाथ थाम लिया। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) से भी उनके गहरे संबंध बताए जाते हैं। असम में पोस्टिंग के दौरान उन्हें कई बार RSS नेताओं के साथ देखा गया था। यही वजह है कि बीजेपी में उनकी एंट्री ज्यादा मुश्किल नहीं थी। आनंद मिश्रा ने मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट हासिल की है।