Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हर 50 दिन में देश में एक नया हवाई अड्डा बन रहा', सम्मेलन में बोले उड्डयन मंत्री नायडू

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:44 AM (IST)

    नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि भारत में हर 50 दिन में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है। हवाई अड्डा बनने की यह गति दुनिया के किसी देश के लिहाज से अभूतपूर्व है।दो दिवसीय सीआइआइपार्टनरशिप समिट-2025 को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सात हवाई अड्डे हैं। राज्य में इतनी ही संख्या में हवाई अड्डे बन भी रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    'हर 50 दिन में देश में एक नया हवाई अड्डा बन रहा', सम्मेलन में बोले उड्डयन मंत्री नायडू (फाइल फोटो)

    पीटीआई, विशाखापत्तनम। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि भारत में हर 50 दिन में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है। हवाई अड्डा बनने की यह गति दुनिया के किसी देश के लिहाज से अभूतपूर्व है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिवसीय सीआइआइ पार्टनरशिप समिट-2025 को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सात हवाई अड्डे हैं। राज्य में इतनी ही संख्या में हवाई अड्डे बन भी रहे हैं।

    नायडू ने कहा, हर 50 दिन में हम एक नया हवाई अड्डा खोल रहे हैं। हवाई अड्डों के निर्माण, यात्री क्षमता और विमानन के कई अन्य क्षेत्रों में हमें इसी तरह की सफलता मिली है। राज्य में उड़ान संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए चार संगठन आ रहे हैं। विशाखापत्तनम में एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) इकोसिस्टम और एक विमानन कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

    मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में ड्रोन सिटी बनाकर ड्रोन क्षेत्र का विस्तार करने तथा एयरोस्पेस और विमान निर्माण को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है। बताते चलें, पिछले एक दशक में भारत में विमान यात्रा में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई हे।

    इस दौरान भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। हवाई यात्रियों की संख्या 2014 में 10.3 करोड़ से बढ़कर 2025 में 35 करोड़ को पार कर गई। मुंबई और दिल्ली दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हैं।