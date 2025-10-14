बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयोग करेगा 22 एजेंसियों के साथ बैठक
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आयोग 22 एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। इस बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : केंद्रीय चुनाव आयोग बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीमा शुल्क व आयकर विभाग समेत केंद्र व राज्य सरकार की 22 एजेंसियों के साथ बैठक करेगा।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। मालूम हो कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये सभी एजेंसियां चुनाव आयोग के नियंत्रण में जाएंगी। उनके साथ कामकाज में बेहतर तालमेल तैयार करने के लिए अग्रिम रूप से यह बैठक बुलाई जा रही है।
मानव, हथियार, पशु व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अवैध वित्तीय लेन-देन पर लगाम कसने के लिए ये संस्थाएं क्या कदम उठा रही हैं, बैठक में इन सबकी जानकारी ली जाएगी। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया नवंबर में शुरू हो जाएगी। यह करीब तीन महीने तक चलेगी।
उसके करीब तीन महीने बाद चुनाव होंगे। बंगाल के चुनावों में ¨हसा की घटनाओं को देखते हुए आयोग आगामी विस चुनाव में किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहता। निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण चुनाव में इन एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।