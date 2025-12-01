पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, EPFO ने 99% उच्च पेंशन आवेदनों का किया निपटारा
ईपीएफओ ने उच्च पेंशन आवेदनों में से लगभग 99% का निपटारा कर दिया है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को लाभ होगा। श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रक्रिया पूरी की गई। ईपीएफओ ने अधिकांश आवेदनों का निस्तारण किया और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी करने की प्रक्रिया जारी है। पेंशन की गणना प्रो-राटा आधार पर की जा रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन से जुड़े लगभग 99 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण कर दिया है। इससे लाखों लोगों की पेंशन जल्द बढ़ने की उम्मीद जगी है।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिक पेंशन संबंधी प्रक्रिया को पूरा किया है।
उन्होंने बताया कि आखिरी तारीख यानी 11 जुलाई, 2023 तक 17.49 लाख आवेदन मिले थे जिनमें से 15.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं ने आखिरी तारीख यानी 31 जनवरी, 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को भेज दिए थे। 24 नवंबर 2025 तक ईपीएफओ ने प्राप्त आवेदनों में से 99 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया है।
12,572 पीपीओ अंतिम चरण में
अब तक 4,27,308 मांग पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से 34,060 मामलों को मांग राशि जमा न करने के कारण अयोग्य पाया गया। लगभग 2,33,303 आवेदकों ने मांग राशि/सहमति जमा कर दी है, जिनमें से 96,274 अभी भी सेवा में हैं और 1,37,029 सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सेवानिवृत्त आवेदकों में से 1,24,457 आवेदकों को नए पीपीओ (पेंशन पेमेंट आर्डर) जारी कर दिए गए हैं, 12,572 पीपीओ अंतिम चरण में हैं। पीपीओ एक 12-अंकीय विशिष्ट नंबर है जो पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन भुगतान और उससे संबंधित सभी लेनदेन के लिए जारी किया जाता है।
पेंशन गणना प्रो-राटा आधार पर
ईपीएफ-95 के तहत पेंशन गणना प्रो-राटा आधार पर होती है। प्रो-राटा का अर्थ है 'अनुपात में'। जब किसी चीज को 'प्रो-राटा आधार' पर बांटा जाता है, तो इसका मतलब है कि उसे पूरे के अनुपात में समान और उचित हिस्सा दिया जाता है।
