'सड़क निर्माण में गुणवत्ता करें सुनिश्चित, नहीं तो होगी कार्रवाई', ठेकेदारों को गडकरी की दो टूक

इसमें उन्होंने कहा कि ठेकेदार सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता बनाए रखें अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ठेकेदारों से राजमार्गों के निर्माण के साथ ही पुनर्निर्माण में लोगों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को भी कहा।

पीटीआई,अहमदाबाद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि गडकरी ने आश्वासन दिया कि केंद्र गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित करेगा।

गडकरी ने गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के निर्माणाधीन खंड का निरीक्षण किया और मोतीपुर फ्लाईओवर तथा राजमार्ग पर एक अंडरपास पर किए जा रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों व ठेकेदारों को सभी सड़क निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।