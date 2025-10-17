Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा से रेप, आरोपी ने फोन कर पूछा- दवाई चाहिए क्या?

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र ने अपनी सहपाठी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी जीवन गौड़ा ने पीड़िता को शौचालय में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना के पांच दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे। घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बेंगलुरु की छात्रा से कैंपस के अंदर रेप। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर क प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में एक युवक ने अपनी ही दोस्त के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने लड़की के साथ शौचालय में इस वारदात को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान जीवन गौड़ा के तौर पर हुई है। वह छठे सेमेस्टर का छात्र है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, आरोपी छात्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामला के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं।

    कब की है ये घटना?

    जानकारी के अनुसार, ये कथित घटना 10 अक्टूबर की है, पीड़िता उसी कॉलेज की छात्रा है और वह सातवें सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही है। उसने पांच दिन बाद 15 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की ओर से की गई एफआईआर के अनुसार, इस घटना में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    पहले से एक-दूसरे को जानते थे दोनों

    इस एफआईआर में बताया गया है कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को काफी पहले से जानते थे। दोनों पहले क्लासमेट थे। हालांकि, जीवन गौड़ा बैकलॉग के कारण एक सत्र पीछे हो गया। घटना वाले दिन पीड़िता कथित तौर पर कुछ सामान लेने के लिए गौड़ा से मिली।

    लंच ब्रेक के दौरान जीवन गौड़ा ने पीड़िता को कई बार कॉल किया। वहीं, उसे सातवीं मंजिल पर बुलाया। जब पीड़िता वहां पहुंची, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को जबरदस्ती किस करने की कशिश की। जब वह लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका पीछा किया और छठी मंजिल तक गया। इसके बाद उसे पुरुष वाले शौचालय में ले गया, जहां पर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

    घटना के बाद पीड़िता ने माता-पिता को सुनाई आपबीती

    घटना के बाद पीड़िता ने दोस्तों को इस बारे में जानकारी दी। दोस्तों ने कहा कि वह अपने माता-पिता को इस बारे में जानकारी दे। बताया जा रहा है कि बाद में आरोपी ने पीड़िता से पूछा कि क्या उसे गोली चाहिए और फिर अपना कॉल काट दिया।

    पीड़िता पहले डरी और सहमी रही, लेकिन जब उसने अपने माता पिता को अपनी आपबीती सुनाई, उसके बाद 15 अक्टूबर को हनुमंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।