बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा से रेप, आरोपी ने फोन कर पूछा- दवाई चाहिए क्या?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर क प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में एक युवक ने अपनी ही दोस्त के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने लड़की के साथ शौचालय में इस वारदात को अंजाम दिया।

बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान जीवन गौड़ा के तौर पर हुई है। वह छठे सेमेस्टर का छात्र है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, आरोपी छात्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामला के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं।

कब की है ये घटना? जानकारी के अनुसार, ये कथित घटना 10 अक्टूबर की है, पीड़िता उसी कॉलेज की छात्रा है और वह सातवें सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही है। उसने पांच दिन बाद 15 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की ओर से की गई एफआईआर के अनुसार, इस घटना में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पहले से एक-दूसरे को जानते थे दोनों इस एफआईआर में बताया गया है कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को काफी पहले से जानते थे। दोनों पहले क्लासमेट थे। हालांकि, जीवन गौड़ा बैकलॉग के कारण एक सत्र पीछे हो गया। घटना वाले दिन पीड़िता कथित तौर पर कुछ सामान लेने के लिए गौड़ा से मिली।

लंच ब्रेक के दौरान जीवन गौड़ा ने पीड़िता को कई बार कॉल किया। वहीं, उसे सातवीं मंजिल पर बुलाया। जब पीड़िता वहां पहुंची, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को जबरदस्ती किस करने की कशिश की। जब वह लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका पीछा किया और छठी मंजिल तक गया। इसके बाद उसे पुरुष वाले शौचालय में ले गया, जहां पर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।

घटना के बाद पीड़िता ने माता-पिता को सुनाई आपबीती घटना के बाद पीड़िता ने दोस्तों को इस बारे में जानकारी दी। दोस्तों ने कहा कि वह अपने माता-पिता को इस बारे में जानकारी दे। बताया जा रहा है कि बाद में आरोपी ने पीड़िता से पूछा कि क्या उसे गोली चाहिए और फिर अपना कॉल काट दिया।