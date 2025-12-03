Chhattisgarh Encounter: बीजापुर–दंतेवाड़ा सीमा पर बड़ा एनकाउंटर, 5 माओवादी ढेर; जवान शहीद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं एक जवान भी शहीद हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, मुठभेड़ पिछले करीब दो घंटे से चल रही है। अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि एक जवान के बलिदान होने और एक अन्य जवान के घायल होने की सूचना है।