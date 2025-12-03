Chhattisgarh Encounter: बीजापुर–दंतेवाड़ा सीमा पर बड़ा एनकाउंटर, 5 माओवादी ढेर; जवान शहीद
छत्तीसगढ़ के बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में पांच माओवादी मारे गए हैं और एक जवान शहीद हो गया है। एसपी जितेंद्र ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर–दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं एक जवान भी शहीद हो गया है।
एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, मुठभेड़ पिछले करीब दो घंटे से चल रही है। अब तक 5 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि एक जवान के बलिदान होने और एक अन्य जवान के घायल होने की सूचना है।
यह मुठभेड़ गंगालूर इलाके में हो रही है, जो माओवादी कमांडर पापा राव का इलाका है। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में माओवादियों को घेराबंदी में ले रखा है। अधिकारियों के अनुसार, ढेर हुए माओवादियों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि क्षेत्र में अब भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
