Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन महीने तक ऑफिस नहीं गया युवक, बॉस को पता भी नहीं चला; मैनेजर ने काम की तारीफ भी की

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    एक रेडिट यूजर ने खुलासा किया कि वह तीन महीने तक ऑफिस नहीं गया और उसके बॉस को पता भी नहीं चला। कंपनी ने हफ्ते में दो दिन ऑफिस आने का नियम बनाया था, लेकिन टीम में अकेला होने के कारण उसने आना बंद कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आप अपने ऑफिस में बिना बताए कितने दिन छुट्टी पर रह सकते हैं? 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना? संभव है कि आप बिना बताए एक दिन भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शख्स पूरे तीन महीने तक ऑफिस नहीं गया और किसी को इसकी भनक नहीं लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेडिट पर एक शख्स ने पोस्ट में बताया कि उसकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन ऑफिस आने को कहा था। लेकिन यह कर्मचारी पहले कुछ हफ्तों तक तो नियम मानता रहा, फिर अचानक से उसने ऑफिस आना बंद कर दिया।

    'एक रोज ट्रेन लेट हो गई और फिर...'

    दरअसल शुरू में वह ऑफिस जाता था, लेकिन ऑफिस में उसे अपने टीम में अकेला ही बैठना पड़ता था। वह ऑफिस आता तो किसी न किसी कर्मचारी का वीक ऑफ या वर्क फ्रॉम होम रहता था। उसने लिखा, "मैं समझ गया कि मैं तो बस स्लैक इस्तेमाल करने के लिए ऑफिस आता हूं।"

    एक दिन उसकी सुबह की ट्रेन लेट हो गई और उसने सोचा कि आज नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके अगले दिन भी वह ऑफिस नहीं गया। वह घर से ही काम करता रहा, ऑफिस की डेडलाइन पूरी करता, मैसेज का जवाब देता। इस तरह सबकुछ सही चल रहा था और किसी ने उस शख्स से ऑफिस आने के संबंध में कुछ नहीं कहा।

    तीन महीने तक घर से काम करता रहा शख्स

    इस तीन महीने बाद भी वह पूरी तरह रिमोट काम कर रहा था। यहां तक कि उसके मैनेजर ने उसे तारीफ दी कि "तुम हाल में बहुत एनगेज्ड हो।"

    इस पोस्ट को 30,000 से ज्यादा अपवोट्स मिले और सैकड़ों कमेंट्स आए, जहां लोग अपनी-अपनी कहानियां शेयर करने लगे।

    इंटरनेट यूजर्स ने शेयर किए अपने अनुभव

    एक यूजर ने सलाह दी, "महीने में एक बार जाओ, डोनट्स का बॉक्स खरीदकर लाओ और नोट छोड़ दो या स्लैक पर पोस्ट करो कि 'आज या कल आने वालों के लिए कुछ मीठा लाया हूं! भले ही पता हो कि कोई नहीं आ रहा, इससे साफ हो जाएगा कि तुम आए थे।"

    दूसरा कमेंट था, "काबिल और जिम्मेदार कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्क बेस्ट है। घटिया और गैर-जिम्मेदार लोगों को निकाल देना चाहिए, ताकि कंपनी नीचे न जाए और सबको ऑफिस न आना पड़े।"

    यह भी पढ़ें: दुबई से लापता हुआ महादेव बेटिंग एप का मुख्य आरोपी, प्रत्यर्पण को लेकर भारत की उम्मीदों को झटका