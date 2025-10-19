Language
    तिरुवनंतपुरम में सऊदी अरब के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, बीच रास्ते बेहोश हो गया था यात्री

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    इंडोनेशिया के जकार्ता से मदीना जा रहे सऊदी अरब के एक विमान को तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में सवार एक यात्री के बेहोश हो जाने के कारण यह फैसला लिया गया। यात्री को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। विमान में 395 यात्री सवार थे, जो बाद में मदीना के लिए रवाना हो गया।

    Hero Image

    यात्री के बेहोश हो जाने के बाद बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के जकार्ता से सऊदी अरब के मदीना जा रहे एक विमान की तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। यह विमान सऊदी अरब का था, जिसे बीच रास्ते से डायवर्ट करना पड़ा।

    प्लेन में बैठे एक यात्री के अचानक बेहोश हो जाने के बाद पायलट ने ये फैसला किया। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक, जकार्ता से उड़ान भरने वाले सऊदी अरब के विमान संख्या 821 को एक यात्री के बेहोश हो जाने के बाद बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया।

    शाम 7 बजे लैंड हुआ विमान

    विमान के क्रू मेंबर्स ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क किया, जहां लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई। प्लेन शाम करीब 7 बजे उतरा और फिर संबंधित यात्री को तुरंत अनंतपुरी अस्पताल ले जाया गया।

    यात्री का नाम लिया फतोना है, जो एक इंडोनेशियाई नागरिक है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि यात्री को सीने में दर्द की शिकायत के साथ लाया गया था और उसका आपातकालीन इकाई में इलाज चल रहा है। उसका ईसीजी और रक्त परीक्षण किया जा रहा है।

    विमान में 395 यात्री और 18 चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान बाद में रात करीब 8.30 बजे मदीना के लिए रवाना हुआ।