तिरुवनंतपुरम में सऊदी अरब के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, बीच रास्ते बेहोश हो गया था यात्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के जकार्ता से सऊदी अरब के मदीना जा रहे एक विमान की तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। यह विमान सऊदी अरब का था, जिसे बीच रास्ते से डायवर्ट करना पड़ा। प्लेन में बैठे एक यात्री के अचानक बेहोश हो जाने के बाद पायलट ने ये फैसला किया। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक, जकार्ता से उड़ान भरने वाले सऊदी अरब के विमान संख्या 821 को एक यात्री के बेहोश हो जाने के बाद बीच रास्ते में ही डायवर्ट कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम 7 बजे लैंड हुआ विमान विमान के क्रू मेंबर्स ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क किया, जहां लैंडिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई। प्लेन शाम करीब 7 बजे उतरा और फिर संबंधित यात्री को तुरंत अनंतपुरी अस्पताल ले जाया गया।

यात्री का नाम लिया फतोना है, जो एक इंडोनेशियाई नागरिक है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि यात्री को सीने में दर्द की शिकायत के साथ लाया गया था और उसका आपातकालीन इकाई में इलाज चल रहा है। उसका ईसीजी और रक्त परीक्षण किया जा रहा है।