Elon Musk: 12 साल की उम्र से ही लगा था बिजनेस का चस्का, SpaceX सहित इन बड़ी कंपनियों के हैं मालिक

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। एलन मस्क हमेशा अपने काम के चलते चर्चाओं में रहते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में हुआ था। मस्क को बचपन से ही गेमिंग और क्रिएटिविटी का काफी शौक था।

साल 1984 में दक्षिण अफ्रीका की एक मैग्जीन में आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल में एक 12 साल के बच्चे के बारे में बताया गया था। इस बच्चे ने साइंस और फिक्शन को मिलाकर एक वीडियो गेम बनाया था। इस गेम में हीरो को एक एलियन का सफाया करना होता है।

इस गेम में एलियन के पास एक हाइड्रोजन बम भी होता है। बाद में बच्चे ने यह गेम मैग्जीन को ही बेच दिया। बिजनेस और साइंस फिक्शन को मिलाकर बचपन में ही पैसे बनाने का गुर सीख चुके इस शख्स का नाम है एलन मस्क।

आज कल एलन मस्क अपने स्पेस प्रोग्राम से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने और उसमें हर दिन हो रहे बदलावों को लेकर काफी चर्चा में हैं।

एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल हैं। फिलहाल चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने एलान किया है कि ट्विटर पर अब बिना नंबर शेयर किए ऑडियो और वीडियो शेयर किए भी कॉल की जा सकेगी। एलन मस्क के पास अरबों की संपत्ति है। एलन मस्क के पास अपना खुद का जेट है। एलन के पास कई तरह की कारें भी हैं और करोड़ों रुपए का घर भी है।

एलन मस्क की जिदंगी (Elon Musk Personal Life)

एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क, एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनकी माँ माये मस्क, एक कनाडाई मॉडल और आहार विशेषज्ञ हैं।

मस्क के एक छोटे भाई और बहन हैं। बेहद कम उम्र से ही मस्क को कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी में गहरी दिलचस्पी थी।

मस्क ने दक्षिण अफ्रीका में वाटरक्लोफ हाउस प्रिपेरेटरी स्कूल और ब्रायंस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 17 साल की उम्र में, वह क्वीन्स यूनिवर्सिटी में भाग लेने के लिए कनाडा चले गए।

बाद में, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में दोहरी स्नातक (dual bachelor's degrees) की उपाधि प्राप्त की।

एलन मस्क का कारोबार (Elon Musk Buisness)

Zip2 Corporation

1995 में, मस्क ने Zip2 Corporation की सह-स्थापना की, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो समाचार पत्रों के लिए व्यावसायिक निर्देशिका और मानचित्र प्रदान करती है। इस कार्य में कंपनी को सफलता मिली और 1999 में कॉम्पैक द्वारा लगभग $307 मिलियन में इसका अधिग्रहण कर लिया गया।

X.com और PayPal

1999 में, मस्क ने एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com की स्थापना की। बाद में ये कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और इसका उत्पाद पेपाल (PayPal) पर मेन फोकस बन गया। पेपाल (PayPal) ने ऑनलाइन भुगतान में क्रांति ला दी और 2002 में ईबे (Ebay) द्वारा $1.5 बिलियन में अधिग्रहण कर लिया गया।

स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प (SpaceX)

2002 में, एलन मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की लागत (cost of space exploration) को कम करने और मंगल के उपनिवेशीकरण को सक्षम (enabling the colonization of Mars) करने के लक्ष्य के साथ SpaceX की स्थापना की थी। स्पेसएक्स ने फाल्कन 1 और फाल्कन 9 रॉकेट, साथ ही ड्रैगन अंतरिक्ष यान विकसित किया था।

यह अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के साथ डॉक करने वाली पहली निजी-वित्त पोषित कंपनी बन गई। SpaceX नासा के साथ कई सफल लॉन्च और अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख कंपनी बन गई है।

टेस्ला (Tesla Inc.)

2004 में, मस्क एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी Tesla Motors (अब Tesla, Inc.) में शामिल हो गए।

CEO के रूप में, मस्क ने टेस्ला रोडस्टर, मॉडल S, मॉडल X, मॉडल 3 और मॉडल Y की रिलीज के साथ Tesla को इलेक्ट्रिक कारों के अग्रणी निर्माता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्थायी परिवहन के लिए मस्क के दृष्टिकोण ने ऑटोमोटिव उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

SolarCity, Neuralink, और The Boring Company

एलन मस्क अन्य उपक्रमों में भी शामिल हो गए। उन्होंने 2006 में SolarCity (अब Tesla का हिस्सा), एक सौर ऊर्जा सेवा कंपनी की सह-स्थापना की।

2016 में, मस्क ने इम्प्लांटेबल ब्रेन-मशीन इंटरफेस (solar energy services company) विकसित करने पर केंद्रित एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक की स्थापना की।

इसके अलावा, 2016 में मस्क ने द बोरिंग कंपनी (The Boring Company) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कुशल परिवहन प्रणालियों के लिए सुरंगों का निर्माण करना था।

इतनी बार लिया है तलाक

एलन मस्क की शादी कई बार हो चुकी है। उन्होंने 2000 में कनाडाई लेखक जस्टिन विल्सन से शादी की और उनके 6 बच्चे हैं। हालांकि, 2008 में उनका तलाक हो गया।

मस्क ने बाद में 2010 में ब्रिटिश अभिनेत्री तलुलाह रिले से शादी की लेकिन 2012 में तलाक हो गया।

उन्होंने 2013 में दोबारा शादी की लेकिन 2016 में एक बार फिर से तलाक ले लिया। मस्क अन्य हाई-प्रोफाइल रिश्तों में भी शामिल रहे हैं।

मस्क को उनके काम के लिए कई सम्मान और पहचान मिली है। उन्हें विभिन्न प्रकाशनों और संगठनों द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया है।

अखबार से निकालते थे अमीरों के फोन नंबर

एलन मस्क बचपन से ही बेहद क्रियेटिव थे और हमेशा से कुछ नया करना चाहते थे। उस समय एलन की उम्र इतनी कम थी इसलिए मस्क अमीर लोगों से मिलने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते रहते थे। वो अपने भाई के साथ कनाडा के एक अखबार में प्रभावशाली और अमीर लोगों को खोजते थे और उनका फोन नंबर निकाल कर उन्हें फोन करते थे। इसके बाद जब कोई फोन उठाता तो उसके साथ लंच करने की रिक्वेस्ट करते थे।

इस दौरान वो एक बैंक के अधिकारी से मिले थे और साल 1994 में अपने भाई के साथ पूरा अमेरिका घूमा था। उन्हें पता था कि वे दक्षिण अफ्रीका से हैं और अमेरिका को समझने के लिए या असली अमेरिकी बनने के लिए पहले पूरा अमेरिका घूमना पड़ेगा।

टेस्ला के लिए किया हफ्ते में 120 घंटे काम

एलन मस्क को जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की आदत है। टेस्ला मॉडल-3 को तैयार करते समय एलन ने खुद ही कहा था कि वो हफ्ते में 120 घंटे काम कर रहे हैं। उनका कहा है कि इसमें उन्हें मजा आता है। कोविड में जब उनकी एक फैक्ट्री बंद हुई तो वो लॉकडाउन को लेकर थोड़ो गुस्सा भी हुए थे।

उन्होंने कोविड को हौवा कहा और लॉकडाउन को बेवकूफी भरा निर्णय बताया था। इसी दौरान उनके बेटे का भी जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने X Æ A-12 रखा है।

बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं। सितंबर, 2020 में उन्होंने कहा था कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने की भी बात कर चुके हैं।