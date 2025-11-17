Language
    हैदराबाद में सड़क पर खड़ी EV वाहन में लगी आग, पास की गाड़ियां भी हुईं खाक

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:20 AM (IST)

    हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में एक इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से पास खड़ी एक और कार जल गई। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, आग लगने का कारण अत्यधिक तापमान हो सकता है।

    हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार में आग, कोई हताहत नहीं। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद से एक हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर रविवार दोपहर एनटीआर स्टेडियम में एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई, जिससे आग एक अन्य खड़ी कार तक फैल गई। तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया।

    हालांकि, गनीमत इस बात की रही कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना को लेकर अग्निशमन के अधिकारी ने बताया कि सड़क किनारे खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई, इसके कारण पास में खड़ एक स्विफ्ट कार भी आग की चपेट में आ गई।

    आग ने दूसरी कार को चपेट में लिया

    अधिकारियों के अनुसार, आज दोपहर एक खड़ी इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई और पास में खड़ी एक स्विफ्ट कार तक फैल गई। मुशीराबाद, गांधी अस्पताल और रोबोटिक से तीन दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहंचीं और आग पर काबू पाया।

    अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक एमजी वाहन आग की लपटों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ और आग लगने का संदिग्ध कारण अत्यधिक तापमान होना है।