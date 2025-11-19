'SIR प्रक्रिया में किसी भी चूक के लिए...', CM ममता के दावों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान अगर कोई चूक पाई गई तो अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बयान दिया।

भारती ने मंगलवार को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों तथा कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों तथा मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे।

यहां एक अधिकारी ने कहा, ‘उप चुनाव आयुक्त ने बैठक के दौरान निर्वाचन आयोग के सख्त रुख को रेखांकित किया। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण के निर्वाचन अधिकारियों ने एसआइआर प्रक्रिया की प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।’

शाम छह बजे तक राज्य में 7.63 करोड़ गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं, जो 99.66 प्रतिशत है। कुल 1.09 करोड़ मतदाता प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया है, जो वितरित कुल प्रपत्रों का 14.24 प्रतिशत है। चुनाव आयोग की टीम ने बुधवार को नदिया तथा मुर्शिदाबाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तथा एसआइआर की प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया।