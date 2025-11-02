SIR के दौरान अधूरे फार्मों की अलग मतदाता सूची प्रकाशित करेगा चुनाव आयोग, ये है वजह

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता।बंगाल में चार नवंबर से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के साथ, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआइ) ने घोषणा की है कि वह उन मतदाताओं की एक अलग सूची प्रकाशित करेगा जिनके विधिवत भरे हुए गणना फार्म निर्धारित समय के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय तक नहीं पहुंच हैं या फार्म अधूरे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को जारी किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि सूची जारी होने से पहले, आयोग उन लोगों के नामों का खुलासा करेगा जिनके फार्म जमा नहीं हुए हैं, उन्हें मृत, फर्जी या स्थानांतरित मतदाता के रूप में वर्गीकृत करेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य मसौदा सूची से वास्तविक मतदाताओं के बाहर होने के संबंध में किसी भी गलतफहमी को रोकना है।

यह निर्णय राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आया है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी वैध मतदाता को छोड़ दिया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे।