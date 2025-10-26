Language
    पूरे देश में SIR के लिए चुनाव आयोग तैयार, पहले चरण में कितने राज्यों में होगी प्रक्रिया?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कराने की तैयारी में है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी समेत 10 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग ने इस संबंध में राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिहार के अनुभव के आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा हुई।

    चुनाव आयोग कल कर सकता है SIR की घोषणा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग कल सोमवार (27 अक्टूबर, 2015) को पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर तारीखों की घोषणा कर सकता है।

    पहले चरण में 10 राज्यों में इस प्रक्रिया को किया जाएगा, जिसमें जल्द चुनाव वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य भी शामिल हैं। इसके अलावा असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एसआईआर कराया जाएगा।

    3 दिन पहले चुनाव आयोग ने की थी अहम बैठक

    तीन दिन पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में बिहार के अनुभव के आधार पर चर्चा की गई और प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया गया।

    इस बीच अधिकारियों का कहना है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में 24 जून से 30 सितंबर तक करीब चार महीने लगे। हालांकि, कमीशन अब इस टाइम फ्रेम को कम करने की योजना बना रहा है।"

    आयोग सभी राज्यों को दे चुका है ये निर्देश

    आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछली और मौजूदा वोटर लिस्ट का पहले से मिलान शुरू करने का निर्देश दिया था, ताकि वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस में ज्यादा समय न लगे। एसआईआर पर यह फैसला बिहार में इस प्रोसेस के तरीके को लेकर विपक्ष की भारी आलोचना के बाद आया है।

    यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जिसने आधार को स्वीकार्य पहचान दस्तावेज में से एक के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया। जजों ने मतदान निकाय की जालसाजी के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया था। 

