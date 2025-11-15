बंगाल में चल रहे SIR का जायजा लेने पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम, इन इलाकों का करेगी दौरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रगति का जायजा लेने चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम 18 नवंबर को कोलकाता आ रही है।

टीम में उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, उप सचिव अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव एसबी जोशी व मलय मल्लिक शामिल हैं। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है।

सीईओ कार्यालय ने बताया कि दौरे में टीम कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा व मुर्शिदाबाद जिलों में एसआइआर की प्रगति की समीक्षा करेगी।

टीम कोलकाता उत्तर व दक्षिण व दक्षिण 24 परगना जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों व चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी।

बंगाल में शनिवार शाम 6 बजे तक 7.55 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है, जो लगभग 98.50 प्रतिशत है। मालूम हो कि अक्टूबर, 2025 की सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,37,529 है।