SIR In Bengal: CM ममता समेत TMC के दस सांसदों ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, अब ECI ने दिया ये जवाब

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अब भारत के चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र भेजा है। यह चिट्ठी बंगाल की मुख्यमंत्री के घर के पते पर भेजी गई है। आयोग ने यह चिट्ठी क्यों लिखी, यह भी बताया है। उसमें लिखा गया है कि तृणमूल ने आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था। इसलिए आयोग ने तृणमूल नेता को चिट्ठी लिखकर बता रहा है कि वे उनसे कब मिल सकते हैं।

पिछले एक सप्ताह में ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लगातार दो बार चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने आखिरी चिट्ठी सोमवार को भेजी थी। इसके ठीक एक दिन बाद कमीशन ने ममता को चिट्ठी लिखकर तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए समय देने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि तृणमूल नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने आयोग को चिट्ठी लिखकर मिलने के लिए समय मांगा था। आयोग की यह चिट्ठी उसी अनुरोध का जवाब है।

ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र चिट्ठी में कहा गया है कि तृणमूल के 10 सांसद अगले शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। जैसा कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर 10 लोगों के नाम बताया है।

हालांकि आयोग ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर के पते पर पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि आयोग तृणमूल के पांच प्रतिनिधियों से मिलेगा। ज्ञानेश को लिखे अपने लेटर में डेरेक ने कहा कि सांसद शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, ममताबाला ठाकुर, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, प्रकाश चिक बड़ाइक और वे खुद शुक्रवार को आयोग जाएंगे।

मंगलवार को आयोग ने ममता के कालीघाट वाले घर पर लेटर भेजा, जिसमें कहा गया कि वे तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। अगले शुक्रवार सुबह 11 बजे। तृणमूल से उन पांच लोगों के नाम मांगे गए थे जो डेलीगेशन में होंगे।

चुनाव आयोग का टीएमसी को जवाब आयोग शुक्रवार यानी 28 नवंबर को सुबह 11 बजे तृणमूल कांग्रेस से मिलने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं तृणमूल कांग्रेस से यह भी कहा गया है कि वह उन लोगों के नाम बताए जो प्रतिनिधिमंडल में होंगे। यह चिट्ठी ममता के कालीघाट वाले घर पर भेजी गई है।

ममता ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर बार-बार नाराजगी जताई है। पिछले हफ्ते ज्ञानेश कुमार को लिखे एक पत्र में उन्होंने एसआइआर प्रक्रिया निलंबित करने की अपील की थी। स्वतंत्र चुनाव कराने की प्रतिबद्धता इसके बाद सोमवार को लिखे अपने पत्र में ममता ने आयोग के दो फैसलों पर सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या आयोग किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।