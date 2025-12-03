फर्जी मतदाताओं पर चुनाव आयोग की पैनी नजर, नए सिरे से करेगा जांच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों की एक सूची तैयार की है, जिनमें उन फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए क्रास-चेकिंग की आवश्यकता है, जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में होने का संदेह है, जिसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एफआईआर) के भाग के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

फर्जी मतदाताओं पर चुनाव आयोग की नजर जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में आयोग ने एफआईआर के दौरान की गई प्रविष्टियों की कई श्रेणियों को चिन्हित किया है, जिनकी 16 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले जांच की जानी चाहिए।